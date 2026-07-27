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Царьград

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Цветы против вандализма: челябинский подросток ответит за опрокинутое кашпо

Цветы против вандализма: челябинский подросток ответит за опрокинутое кашпо

Полиция нашла нарушителя, который перевернул живую композицию в центре города. Инцидент, который мог бы остаться незамеченным, превратился в резонансную историю благодаря бдительности горожан и оперативности полиции.

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