Сенатор Рогозин назвал МОК «сборищем прохвостов и коррупционеров»

Непонятно кому так неймется в Париж лететь, когда французские войска вот-вот появятся у нас фронте? Неужели кто-то спешит в концлагерь попасть для перемещенных лиц или получить нансеновский паспорт беженца? Может власовский набор во Франции объявили?

Лидия Курзаева

Если наш спортсмен хочет ехать во Францию и участвовать в параде атлетов Олимпиады под белым флагом, то пусть едет. Но только (как уже было в советские времена) в один конец. Потому как белый флаг символизирует предательство. А предатели нам не нужны.