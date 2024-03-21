Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин назвал Международный олимпийский комитет «сборищем прохвостов и коррупционеров».
Сенатор Рогозин назвал МОК «сборищем прохвостов и коррупционеров»
Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Непонятно кому так неймется в Париж лететь, когда французские войска вот-вот появятся у нас фронте? Неужели кто-то спешит в концлагерь попасть для перемещенных лиц или получить нансеновский паспорт беженца? Может власовский набор во Франции объявили?
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20 час.
Александр Ман
МОК-сборище ГАДЕНЫШЕЙ!!!
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20 час.
Лидия Курзаева
Если наш спортсмен хочет ехать во Францию и участвовать в параде атлетов Олимпиады под белым флагом, то пусть едет. Но только (как уже было в советские времена) в один конец. Потому как белый флаг символизирует предательство. А предатели нам не нужны.
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19 час.
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