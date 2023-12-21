Крымские школьники активно интересуются Начальной военной подготовкой

Большой интерес у школьников Крыма вызывает предмет «Начальная военная подготовка». На сегодняшний день «Юнармия» заключила договора с 23 учебными заведениями на ведение данного курса, сообщил в эфире телеканала«Миллет» начальник Регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» РК Сергей Гаврильчук.