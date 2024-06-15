Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимущества Посольство РФ в Лондоне: антироссийскими санкциями Великобритания пытается создать себе конкурентные преимуществаОдносторонние антироссийские санкции, которые в основном с подачи Вашингтона и Лондона массово принимаются Западом, создаются в попытках хоть как-то сохранить конкурентные преимущества Великобритании и США на международной арене.