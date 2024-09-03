Медвежий угол
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Медвежий угол

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Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов, подозреваемый в получении взятки

Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов, подозреваемый в получении взятки

Сотрудниками Главного военного управления Следственного комитета России задержан замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов, подозреваемый в получении крупной взятки.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Да мне что то кажется всех интендантов арестовать и не промахнёшся.А так вообще то окуевший-повально трясут их брата ,но берут ссуки,страх потеряли при оленеводе
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2 час.
Людмила Лиханова
Так это и делается. Задерживают только после всех проверок и доказательств. Это предварительная работа, а потом - выводы.
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1 час.
Suad Babayeva
👍💯
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32 мин.

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