В России планируется ужесточить правила перепродажи ввезенных автомобилей

Российские власти могут ввести ограничения на перепродажу автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Согласно новым поправкам к законодательству, Госавтоинспекция получит право отказать в регистрации транспортного средства, приобретенного менее года назад, если его новый владелец не уплатит утилизационный сбор по коммерческому тарифу.
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