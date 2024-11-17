Откуда взялся Дед Мороз? Интересные факты о зимнем волшебнике в день его рождения

Вспоминаем историю зимнего волшебника и рассказываем, какого цвета носит шубу настоящий Дед Мороз А вы знаете, что наш любимый Дед Мороз начал дарить подарки только совсем недавно – всего-то 100 лет назад? До этого подарки дарили ему.
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