Откуда взялся Дед Мороз? Интересные факты о зимнем волшебнике в день его рождения

Вспоминаем историю зимнего волшебника и рассказываем, какого цвета носит шубу настоящий Дед Мороз А вы знаете, что наш любимый Дед Мороз начал дарить подарки только совсем недавно – всего-то 100 лет назад? До этого подарки дарили ему.