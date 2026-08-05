Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Электрические доводчики дверей Mercedes GLE W167: премиальный комфорт, который меняет восприятие автомобиля

Электрические доводчики дверей Mercedes GLE W167: премиальный комфорт, который меняет восприятие автомобиля

Каждый раз, когда садишься за руль Mercedes-Benz GLE W167, ожидаешь безупречности во всем. Современный премиальный SUV 2021 года выпуска и без того радует продуманным оснащением, мощными технологиями и высоким уровнем комфорта.

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