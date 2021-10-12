Трейдер Старт 2016

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Рост цен на энергию является основной причиной роста стоимости удобрений в ЕС - ЕК

Рост цен на энергию является основной причиной роста стоимости удобрений в ЕС - ЕК

БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Рост цен на энергию является основной причиной увеличения стоимости удобрений, это может привести к удорожанию продовольствия в Евросоюзе, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

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