Рост цен на энергию является основной причиной роста стоимости удобрений в ЕС - ЕК

БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Рост цен на энергию является основной причиной увеличения стоимости удобрений, это может привести к удорожанию продовольствия в Евросоюзе, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.