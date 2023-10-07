ДОНБАССКИЙ ФРОНТ ГРЕМИТ – АРМИЯ РОССИИ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО В Телеграм-каналах и в военных чатах, начиная с утра пятницы, появляется острожная информация о переходе наших частей в наступление на нескольких направлениях.
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