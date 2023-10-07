БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ДОНБАССКИЙ ФРОНТ ГРЕМИТ – АРМИЯ РОССИИ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДОНБАССКИЙ ФРОНТ ГРЕМИТ – АРМИЯ РОССИИ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО В Телеграм-каналах и в военных чатах, начиная с утра пятницы, появляется острожная информация о переходе наших частей в наступление на нескольких направлениях.

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