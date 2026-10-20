ИА Новороссия В китайском Шэньчжэне состоится новая "Ялта". Путин, Си и Трамп решат судьбу Украины.
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Очень натянутое сравнение. В Ялте от нас был человек, которого купить было нельзя.
Больше всего меня волнует позиция и политика Путина. Два Минска, формула Штайнмайера, жест доброй воли, дух Анкориджа, дизельная дипломатия...
Путин мудрый политик,решит как можно лучше.
Путин с его жополизной политикой способен на все
А что хорошего может предложить России Запад? Ну вот из последнего - встретились вчера в Норвегии Зеля, Кушнер, представители ЕС и НАТО, Стубб и еще один русофоб. Сегодня Кушнер будет в Питере с Путиным (ну или с кем-то ещё) по этому поводу встречаться. И что этот Кушнер может предложить хорошего? Я когда на все это смотрю, то у меня одна надежда - что Путин их просто водит за нос, когда открыто не посылает с их «мирными» предложениями. Потому что принятие любого их предложения - это глупость почище Минских соглашений, если не сказать хуже, последствия которого мы будем потом снова расхлебывать много-много лет!
В том-то и беда, что во власти не Сталин...
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Да они могут собираться хоть каждую неделю, сейчас нет ответственных политических лидеров которые вне зависимости от любых обстоятельств держат своё слово. Закончились. Совсем.