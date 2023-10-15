В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места

Израилю в войне против ХАМАС угрожает второй фронт и гибель множества заложников @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Tекст: Дарья Волкова Спустя сутки после начала террористической атаки группировки ХАМАС на территорию Израиля, руководство еврейского государства приняло решение о переходе страны в состояние войны.