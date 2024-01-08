"Татуировка в виде Путина": Отмененный и покинутый всеми Киркоров решился на крайние меры.

Аудрюс

Сомневаюсь, что Киркорова деньги заканчиваются.... Не от "получки и до получки" же он жил? Наверное есть кой какие накопления, которых и внукам еще хватит? Ну а в остальном.... Вспоминается.... "Почему все люди, как люди? Один Я как Бог!" Это я не о себе!