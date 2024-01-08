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"Татуировка в виде Путина": Отмененный и покинутый всеми Киркоров решился на крайние меры.

"Татуировка в виде Путина": Отмененный и покинутый всеми Киркоров решился на крайние меры.

Интересная жизнь с Vera Star Отмененный по всем фронтам после известных событий Филипп Киркоров, по слухам окончательно отчаялся и находится сегодня в крайне упадочном настроении.

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Комментарии
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Аудрюс
Сомневаюсь, что Киркорова деньги заканчиваются.... Не от &quot;получки и до получки&quot; же он жил? Наверное есть кой какие накопления, которых и внукам еще хватит? Ну а в остальном.... Вспоминается.... &quot;Почему все люди, как люди? Один Я как Бог!&quot; Это я не о себе!
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2 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Телевидение за счёт тех, кто реально зарабатывает деньги, развратило, слабых внутренним стержнем, самовосхвалившихся персонажей. Необходима глубокая реформа телевидения вместе с министерством культуры (а на деле, бескультурья). Народ России не заслуживает лицезреть низкопробный контент на экранах своих телевизоров, как и на подмостках эстрады и театра.
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2 час.
АБ
Алексей Белоусов
Скарабей в данном случае - это жук-навозник (наиболее соответствует истине).
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15 мин.

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