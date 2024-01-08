Поможет только режим: в архангельском вузе рассказали, как справиться со стрессом во время сессии

В СГМУ полным ходом идёт тяжёлая экзаменационная пора. Специалисты архангельского медицинского вуза понимают, что для студентов это чревато большим стрессом, а потому они дали совет всем тем, кто боиться не сдать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии