Гибнут лебеди: члены общественной комиссии взяли пробы воды из озера Караколь

Независимые эксперты – члены общественной комиссии, созданной для выявления нарушений природоохранного законодательства на Караколе и содействия уполномоченным органам в выявлении причин массовой гибели лебедей, взяли на изучение пробы воды из нескольких точек озера.
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