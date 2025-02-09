Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» появился на поле с началом второго тайма. Он занял место Гави. Уже на первой же минуте 21-летний игрок нанес точный удар головой после навеса Педри и вывел свою команду вперед – 2:1.
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