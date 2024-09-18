В крупном городе Приморья полыхает рынок

В Уссурийске произошел пожар на Китайском рынке. Местные жители стали очевидцами возгорания, из-за которого в небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».