В крупном городе Приморья полыхает рынок

В Уссурийске произошел пожар на Китайском рынке. Местные жители стали очевидцами возгорания, из-за которого в небо поднимаются черные клубы дыма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».
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