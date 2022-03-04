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Горные лыжи. Кубок мира. Хинтерманн и Кэмерон победили в скоростном спуске, Майер – 3-й

Швейцарец Нильс Хинтерманн и канадец Александр Кэмерон разделили победу на этапе Кубка мира по горным лыжам в Квитфьеле.

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