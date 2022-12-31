У Бензема 32+8 по «гол+пас» в 2022 году – больше всех среди игроков Ла Лиги

Форвард «Реала» Карим Бензема сделал дубль в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:0). Француз набрал 40 (32+8) очков по системе «гол+пас» в 2022 году во всех клубных турнирах – это лучший результат среди игроков Ла Лиги.