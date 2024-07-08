Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от «Единой России» в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
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