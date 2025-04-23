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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о «Краснодаре»: «Лидер чемпионата не переигрывал «Ахмат», но реализация и удача сопутствовали «быкам»

— «Краснодар» правильно отреагировал на поражение в матче с «Зенитом»? — Видим это по результату: «Краснодар» выигрывает дома у «Ахмата», 13‑й команды чемпионата.

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