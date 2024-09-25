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Студенты-реставраторы из Донбасса побывали на практике в Москве

Студенты-реставраторы из Донбасса побывали на практике в Москве

В рамках практической части программы повышения квалификации 50 студентов из трех профильных учебных заведений Донбасса познакомились с современными технологиями реставрации изделий из камня и дерева, пообщались с более опытными коллегами и посетили столичные объекты культурного наследия Москвы.

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