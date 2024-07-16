RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Правильно,иначе от Грузии ничего не останется! Западу глубоко наплевать на грузинский народ,ему хочется руками грузин...Основатель «Грузи...
  • Георгий Михалев
    Да, похоже, от иранских террористов можно ожидать что угодно.CNN: США получили...
  • Георгий Михалев
    Молодцы!!! Продолжайте в том же духе.Израиль заявил об...

Песков — о расстреле военного России: фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Песков — о расстреле военного России: фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о видео, где члены украинского националистического формирования «Азов»* расстреливают российского военнослужащего, заявил, что «фашисты есть фашисты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх