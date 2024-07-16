Песков — о расстреле военного России: фашисты есть фашисты, их надо уничтожать

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о видео, где члены украинского националистического формирования «Азов»* расстреливают российского военнослужащего, заявил, что «фашисты есть фашисты».
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