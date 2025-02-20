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Царьград

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График работы соцучреждений Москвы на 22 и 23 февраля: подробности от заммэра

График работы соцучреждений Москвы на 22 и 23 февраля: подробности от заммэра

В Москве большинство социальных учреждений продолжит работу в обычном режиме в выходные 22 и 23 февраля.

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