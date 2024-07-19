Белый дом допустил смену позиции по ударам ВСУ вглубь России

США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Такое заявление 19 июля сделал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума по безопасности.