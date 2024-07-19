ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Казнить, нельзя помиловать. И эта запятая именно в нужном месте...МИД Белоруссии пр...
  • Михаил Еграшин
    Помнится, последнее, что им америкосы обещали - атомных эл.станций настроить (лишь бы своей ядерной программы не имел...Эксперт указал на...
  • Eduard
    Демократия и стерва Фрион? Во дает Клячкин!Мэр Киева назвал ...

Белый дом допустил смену позиции по ударам ВСУ вглубь России

Белый дом допустил смену позиции по ударам ВСУ вглубь России

США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Такое заявление 19 июля сделал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума по безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх