Политолог Пятибратов: НАТО не успевает за Россией в Арктике

НАТО усиливает свое присутствие в Арктике, однако все арктические государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, значительно уступают России как по географическому охвату, так и по оперативным возможностям.
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