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Режиссер Никита Михалков предупредил о подготовке госпереворота в России

Режиссер Никита Михалков предупредил о подготовке госпереворота в России

Бывшие российские депутаты готовят в РФ государственный переворот, утверждает режиссер Никита Михалков.

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Комментарии
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Eduard
Польша кусок говна,она всех преступников принимает,доюиваясь их руками территории урвать,как у Германии!
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20 час.
Eduard
Запад и вор,это одно и тоже!Мы их &quot;ценности&quot; покупаем,это не подарки!
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20 час.
EV
Evgeni Velesik
&quot;Как его имя сестра? &quot; Список имён, бывших депутатов? Захват власти уже идëт на уровне миграции. Они лезут во власть и их структуры!
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19 час.

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