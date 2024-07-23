Режиссер Никита Михалков предупредил о подготовке госпереворота в России

Польша кусок говна,она всех преступников принимает,доюиваясь их руками территории урвать,как у Германии!

Запад и вор,это одно и тоже!Мы их "ценности" покупаем,это не подарки!

EV

Evgeni Velesik

"Как его имя сестра? " Список имён, бывших депутатов? Захват власти уже идëт на уровне миграции. Они лезут во власть и их структуры!