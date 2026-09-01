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Змагары шантажируют Лукашенко украинскимии ударами, если не перенаправит бензин Киеву

Змагары шантажируют Лукашенко украинскимии ударами, если не перенаправит бензин Киеву

Престарелый змагар Николай Статкевич предложил белорусским НПЗ снабжать топливом Украину так же, как и Россию, иначе ВСУ могут начать бить по Белоруссии.

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