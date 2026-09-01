Престарелый змагар Николай Статкевич предложил белорусским НПЗ снабжать топливом Украину так же, как и Россию, иначе ВСУ могут начать бить по Белоруссии.
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