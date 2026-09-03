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Путин анонсировал новую стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Путин анонсировал новую стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин подвёл итоги развития Дальнего Востока за последние 11 лет и анонсировал обновлённую стратегию до 2036 года.

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