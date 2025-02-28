﻿﻿Лидер киевского режима Владимир Зеленский попался в ловушку Дональда Трампа. По словам лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, клоун-диктатор в очередной раз пытается всех перехитрить с помощью сделки по редкоземельным металлам (РЗМ).