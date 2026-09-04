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Воронежские новости

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Отрезанный секатором палец подростку восстановили воронежские врачи

Отрезанный секатором палец подростку восстановили воронежские врачи

12-летний подросток работал с секатором в саду и полностью отсёк себе фалангу. Родители сразу обработали рану, сохранили отрезанную часть и повезли сына в больницу.

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