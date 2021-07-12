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«Отвечаю очень просто»: Парфенов в Киеве коротко ответил Киселеву на вопрос «Чей Крым?»

«Отвечаю очень просто»: Парфенов в Киеве коротко ответил Киселеву на вопрос «Чей Крым?»

Парфенов в Киеве коротко ответил Киселеву на вопрос "Чей Крым?" Глеб ЖуковЖурналист Леонид Парфенов, находясь на Украине дал интервью YouTube-каналу «Кисельные берега» Евгения Киселева, где ответил на вопрос, кому принадлежит по его мнению Крым.

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