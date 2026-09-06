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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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2Drots сыграет против «БроукБойз» во 2-м туре Кубка Медиалиги

Кубок Лиги, 2-й тур 6 сентября, воскресенье 2Drots – «БроукБойз» . Начало в 14:00 2Drots : Ланда, Мороз, Полюта, Француз, Куля, Дрозд, Бава, Манна, Пога, Мазур, Писарский «БроукБойз» : Зириков Н.

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