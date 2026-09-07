Рак желудка и загадка для врачей: возлюбленный Лерчек раскрыл шокирующие детали ее состояния

Возлюбленный Лерчек рассказал о непонимании врачами ее состояния Хореограф Луис Сквиччиарини сообщил, что медики до сих пор не могут определить причины ухудшения самочувствия Валерии Чекалиной (Лерчек), несмотря на проведённые инструментальные исследования.