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Рак желудка и загадка для врачей: возлюбленный Лерчек раскрыл шокирующие детали ее состояния

Рак желудка и загадка для врачей: возлюбленный Лерчек раскрыл шокирующие детали ее состояния

Возлюбленный Лерчек рассказал о непонимании врачами ее состояния Хореограф Луис Сквиччиарини сообщил, что медики до сих пор не могут определить причины ухудшения самочувствия Валерии Чекалиной (Лерчек), несмотря на проведённые инструментальные исследования.

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