BANISHERS: GHOST OF NEW EDEN + DLC STEAM https://irongamers.ru/sale/key/4189331 – BANISHERS: GHOST OF NEW EDEN После покупки вы получаете: —————————–✅ Лицензионный Игровой аккаунт STEAM c игрой;✅ BANISHERS: GHOST OF NEW EDEN;✅ Моментальную доставку товара на вашу почту;✅ Данные в формате: Login:Password;✅ Язык в игре – Русский, Английский и др.