Mazda готовит «заряженную» MX-5: первое официальное фото

Японская марка поделилась снимком спорткара в исполнении Spirit Racing. Технических подробностей нет, а внешность изменится точечно: инженеры доработают обвес за счёт расширителей боковых юбок, оригинального переднего сплиттера и компактного спойлера.
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