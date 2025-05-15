Даратумумаб помогает пациентам с низким уровнем физической активности жить дольше, показало исследование

Новое исследование, опубликованное в Европейском журнале гематологии (European Journal of Haematology), показало, что состояние физической активности пациентов с раком до начала лечения препаратом даратумумаб может предсказать их выживаемость и эффективность терапии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии