Нардеп Наталуха: около 800 000 украинцев скрываются, чтобы избежать мобилизации

Около 800 000 украинцев призывного возраста скрываются от властей, чтобы избежать мобилизации. Соответствующее заявление в разговоре с изданием Financial Times сделал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии