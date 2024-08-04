Нардеп Наталуха: около 800 000 украинцев скрываются, чтобы избежать мобилизации

Около 800 000 украинцев призывного возраста скрываются от властей, чтобы избежать мобилизации. Соответствующее заявление в разговоре с изданием Financial Times сделал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.