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Нардеп Наталуха: около 800 000 украинцев скрываются, чтобы избежать мобилизации

Нардеп Наталуха: около 800 000 украинцев скрываются, чтобы избежать мобилизации

Около 800 000 украинцев призывного возраста скрываются от властей, чтобы избежать мобилизации. Соответствующее заявление в разговоре с изданием Financial Times сделал народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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