В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять

Там посетовали, что Россия продолжает тратить на войну огромные средства.фото: unsplash.com/@albovsky--> Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк усомнился в способности Киева противостоять Москве в долгосрочной перспективе.
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