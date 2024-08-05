Российский автомобильный рынок меняется стремительно: на место привычных марок и моделей приходят новые и малознакомые

Изменяются маршруты доставки поставщиков и автомобилей в РФ. Среда, в которой доминируют крупные официальные дистрибьюторы международных брендов, становится все более сложной и разнообразной: появляются новые игроки, старые и забытые игроки или обновляются совершенно новые каналы поставок.
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