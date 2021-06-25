Что хорошего происходит в жизни женщины к 40 годам

Психолог-и-ЯПолитикаЧто хорошего происходит в жизни женщины к 40 годамВ мире, где ценность женщины определялась ее способностью к деторождению, судьба 40-летних дам была незавидна.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаташа РостоваДа вот сейчас полный нечтяк в 45 лет. Красивая, обеспечена, дети отдельно и на мнение других, которое не соответствует моему просто начхатьWlad Wlad"Женщина должна быть счастливой и больше никому ничего не должна." - кредо ПАРАЗИТОК.ННатальяОчень хороший пост. После сорока наступает у женщины Золотой век - выросли дети, а внуков еще нет.Комментировать
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