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Что хорошего происходит в жизни женщины к 40 годам

Что хорошего происходит в жизни женщины к 40 годам

В мире, где ценность женщины определялась ее способностью к деторождению, судьба 40-летних дам была незавидна.

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Наташа Ростова
Да вот сейчас полный нечтяк в 45 лет. Красивая, обеспечена, дети отдельно и на мнение других, которое не соответствует моему просто начхать
Wlad Wlad
"Женщина должна быть счастливой и больше никому ничего не должна." - кредо ПАРАЗИТОК.
Наталья
Очень хороший пост. После сорока наступает у женщины Золотой век - выросли дети, а внуков еще нет.

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