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Свою книгу себе посоветуй.

Свою книгу себе посоветуй.

Всемирный день книголюбов отмечается ежегодно 9 августа. Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвящённых книге, как уникальному культурному феномену.

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