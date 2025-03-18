В российских регионах пересмотрены тарифы на электроэнергию

В 42 регионах России, включая Подмосковье, области Северного Кавказа, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, планируется пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии и применить к ним повышающий коэффициент до 1,8.
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