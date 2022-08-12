Россия ответила на предложение покинуть Запорожскую АЭС

Вывод российских военных с Запорожской АЭС развяжет руки киевскому режиму, который готов пойти на чудовищную провокацию, заявил официальный представитель России в ООН Василий Небензя 11 августа, выступая на заседании Совета Безопасности организации.
Вывод российских военных с Запорожской АЭС развяжет руки киевскому режиму, который готов пойти на чудовищную провокацию, заявил официальный представитель России в ООН Василий Небензя 11 августа, выступая на заседании Совета Безопасности организации.
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