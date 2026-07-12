Экс-вратарь «Спартака» Ребров выбрал между Месси и Роналду

Экс-вратарь московского «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира-2026, а также выбрал между двумя легендами футбола — аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии