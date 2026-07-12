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Экс-вратарь «Спартака» Ребров выбрал между Месси и Роналду

Экс-вратарь «Спартака» Ребров выбрал между Месси и Роналду

Экс-вратарь московского «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира-2026, а также выбрал между двумя легендами футбола — аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

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