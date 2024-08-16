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Генеральские трупы валялись кругом. Россия взрывает бетонные бункеры ВСУ

Генеральские трупы валялись кругом. Россия взрывает бетонные бункеры ВСУ

Бункер ВСУ. Сегодня 47K прочитали Парный удар российского комплекса «Искандер» баллистическими ракетами с фугасной боевой частью уничтожил бетонный подземный бункер со старшими офицерами украинских спецслужб в Сумах.

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Тамара
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