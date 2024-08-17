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Риттер заявил об изъятом агентами ФБР архиве о вранье Вашингтона об Ираке

Риттер заявил об изъятом агентами ФБР архиве о вранье Вашингтона об Ираке

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США и колумнист RT.com Скотт Риттер заявил, что агенты ФБР при обыске у него забрали единственный в своём роде архив, доказывающий враньё Вашингтона о причинах начала войны в Ираке.

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