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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муртазалиев поздравил Фундору с победой: «Отличное выступление. Я готов»

«Поздравляю, Фундора, отличное выступление. Я готов!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.

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