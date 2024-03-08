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Продюсер увидел падение в недавних поступках Пугачёвой

Продюсер увидел падение в недавних поступках Пугачёвой

Продюсер Цыганов: Пугачева – королева плебеев, а не россиян Певица Алла Пугачёва, когда-то обладавшая непревзойденным талантом и популярностью в России, в последние годы оказалась в центре внимания из-за своих резких изменений.

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