Горячую воду временно отключат в трёх районах Алматы

Часть зданий в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах временно отключат от горячей воды. Как сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети», ограничения вводятся для проведения планового ремонта в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».