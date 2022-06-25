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Горячую воду временно отключат в трёх районах Алматы

Горячую воду временно отключат в трёх районах Алматы

Часть зданий в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах временно отключат от горячей воды. Как сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети», ограничения вводятся для проведения планового ремонта в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

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